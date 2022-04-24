Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Сарпсборг 08
Тромсе - Сарпсборг 08: обзор матча 24 апреля 2022
Тромсе
24.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 5
Завершен
Сарпсборг 08
45'
Й. Гундерсен
75'
К. Антонсен
14'
Т. Хайнц
34'
Д. Линдсет
48'
Г. Молинс
52'
М. Майгаард
85'
М. Майгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Сарпсборг 08
89'
Замена
M. Odegaard
️️️️
Б. Утвик
89'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Д. Линдсет
Замена
T. Hafstad
️️️️
Л. Нильсен
87'
85'
ГОЛ! 2:5!
М. Майгаард
Пас отдал
Д. Линдсет
78'
Замена
М. Хейланд
️️️️
А. Салетрос
Замена
В. Каманци
️️️️
C. Öyvann
76'
ГОЛ! 2:4!
К. Антонсен
75'
67'
Замена
К. Опсет
️️️️
Г. Молинс
67'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
Замена
Я. Туоминен
️️️️
М. Эбийе
60'
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
60'
52'
ГОЛ! 1:4!
М. Майгаард
Пас отдал
Д. Линдсет
48'
ГОЛ! 1:3!
Г. Молинс
Пас отдал
Т. Хайнц
Замена
Э. Китолано
️️️️
A. Jenssen
46'
ГОЛ! 1:2!
Й. Гундерсен
45'
44'
Желтая карточка
А. Салетрос
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Линдсет
Пас отдал
Г. Молинс
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хайнц
Пас отдал
Д. Линдсет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
11
Кент-Аре Антонсен
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
14
Тобиас Хайнц
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
9
Яссе Туоминен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
9
Didrik Hafstad
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
5
1
Хаугаард
11
Антонсен
20
Эбийе
94
Миккельсен
25
Нильсен
11
Йенссен
1-3-5
3
Скиппер
10
Молинс
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
14
Хайнц
32
Вихне
4
Утвик
17
Солтведт
10
Линдсет
5
17
Китолано
17
Китолано
5
20
Эбийе
9
Туоминен
9
Туоминен
20
Эбийе
25
Нильсен
21
21
25
Нильсен
25
12
Каманци
12
Каманци
25
5
Опсал
6
6
5
Опсал
6
Салетрос
6
Хейланд
6
Хейланд
6
Салетрос
4
Утвик
5
5
4
Утвик
10
Линдсет
7
7
10
Линдсет
10
Молинс
22
Опсет
22
Опсет
10
Молинс
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
Остались в запасе
Тромсе
Сарпсборг 08
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
9
Didrik Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
9
Didrik Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Остались в запасе
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Тромсе - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Алфхейм
Новости команд
Все
Тромсе
Сарпсборг 08
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+