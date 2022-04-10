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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Сарпсборг 08
Кристиансунд - Сарпсборг 08: обзор матча 10 апреля 2022
Кристиансунд
10.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
2 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
52'
А. Диоп
79'
А. Муколли
1'
А. Салетрос
32'
М. Майгаард
42'
Г. Молинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Сарпсборг 08
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
A. Hopmark
90'
+1
86'
Замена
Й. Хорн
️️️️
Э. Вихне
86'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
Г. Молинс
ГОЛ! 2:3!
А. Муколли
79'
68'
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
64'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Т. Хайнц
ГОЛ! 1:3!
А. Диоп
Пас отдал
Л. Каллудра
52'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
Й. Исаксен
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
Г. Молинс
Пас отдал
Т. Хайнц
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Майгаард
Пас отдал
Г. Молинс
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Салетрос
Пас отдал
М. Майгаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
25
Исаак Аннан
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
22
S. Nilsen
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Тобиас Хайнц
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
2-2-5
34
МакДермотт
19
25
Аннан
6
7
Гьертсен
6
Исаксен
98
Муколли
14
Мава
28
Диоп
19
Картум
1-3-5
3
Скиппер
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
10
Молинс
4
Утвик
14
Хайнц
20
Майгаард
17
Солтведт
32
Вихне
6
Исаксен
10
Каллудра
10
Каллудра
6
Исаксен
6
9
Виллумссон
9
Виллумссон
6
32
Вихне
3
Хорн
3
Хорн
32
Вихне
14
Хайнц
7
7
14
Хайнц
10
Молинс
10
Мухаммед
10
Мухаммед
10
Молинс
Остались в запасе
Кристиансунд
Сарпсборг 08
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
6
Мартин Хейланд
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Кристиансунд - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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