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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Сарпсборг 08
Одд - Сарпсборг 08: обзор матча 20 августа 2022
Одд
20.08.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
25'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Сарпсборг 08
Замена
М. Леквен
️️️️
В. Хофф
88'
Замена
Д. Баккей
️️️️
Д. Соренсен
87'
Желтая карточка
В. Хофф
85'
Желтая карточка
Л. Вальстедт
83'
82'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Э. Вихне
Желтая карточка
С. Аас
78'
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
77'
72'
Замена
Г. Молинс
️️️️
С. Тибблинг
Замена
И. Месик
️️️️
С. Хаген
69'
57'
Замена
С. Скалевик
️️️️
А. Салетрос
57'
Замена
М. Хейланд
️️️️
М. Майгаард
ГОЛ! 1:0!
М. Евтович
Пас отдал
М. Ингебригтсен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сарпсборг 08
14
Тобиас Хайнц
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
2-2-2-5
4
Бьортуфт
2
Рууд
26
Соренсен
15
Хофф
19
Ингебригтсен
6
Валлем
28
Овусу
26
Евтович
1
Йоргенсен
21
Хаген
1
Вальстедт
4-5
11
Тибблинг
6
Салетрос
29
Торп
14
Хайнц
20
Майгаард
4
Утвик
5
16
32
Вихне
26
Соренсен
3
Баккей
3
Баккей
26
Соренсен
21
Хаген
18
Месик
18
Месик
21
Хаген
15
Хофф
6
Леквен
6
Леквен
15
Хофф
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
20
Майгаард
6
Хейланд
6
Хейланд
20
Майгаард
11
Тибблинг
10
Молинс
10
Молинс
11
Тибблинг
32
Вихне
7
7
32
Вихне
6
Салетрос
15
Скалевик
15
Скалевик
6
Салетрос
Остались в запасе
Одд
Сарпсборг 08
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
87
Leander Oy
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
87
Leander Oy
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Одд - Сарпсборг 08
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Сарпсборг 08
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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