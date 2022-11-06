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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Кристиансунд
Сарпсборг 08 - Кристиансунд: обзор матча 06 ноября 2022
Сарпсборг 08
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 2
Завершен
Кристиансунд
21'
С. Скалевик
76'
Й. Солтведт
23'
А. Диоп
45'
D. Peter Ulvestad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Кристиансунд
90'
+1
Замена
H. Gjesdal
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
Желтая карточка
В. Торп
77'
ГОЛ! 2:2!
Й. Солтведт
76'
76'
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Л. Каллудра
66'
Замена
A. Askar
️️️️
Т. Гьертсен
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Э. Вихне
61'
Замена
В. Торп
️️️️
С. Тибблинг
61'
60'
Желтая карточка
Б. Дарри Виллумссон
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Скалевик
57'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Г. Энгвалль
57'
46'
Замена
A. Coly
️️️️
M. Normann Williamsen
46'
Замена
Б. Бай
️️️️
Ф. Мумбанья
45'
ГОЛ! 1:2!
D. Peter Ulvestad
Пас отдал
Т. Гьертсен
Желтая карточка
С. Тибблинг
36'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Диоп
ГОЛ! 1:0!
С. Скалевик
Пас отдал
М. Майгаард
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
73
Jesper Johansen
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
74
Aridon Racaj
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
1-5-5
45
Хагельскьер
17
Солтведт
11
Тибблинг
6
Салетрос
14
Хайнц
5
Мартинссон Нгуали
34
20
Майгаард
15
Скалевик
9
Энгвалль
32
Вихне
2-3-2-3
34
МакДермотт
5
55
Ярль
28
Диоп
6
10
Каллудра
7
Гьертсен
9
Виллумссон
29
Мумбанья
22
17
11
Тибблинг
29
Торп
29
Торп
11
Тибблинг
9
Энгвалль
10
Молинс
10
Молинс
9
Энгвалль
15
Скалевик
22
Опсет
22
Опсет
15
Скалевик
32
Вихне
7
7
32
Вихне
17
19
19
17
9
Виллумссон
25
25
9
Виллумссон
29
Мумбанья
13
Бай
13
Бай
29
Мумбанья
7
Гьертсен
77
77
7
Гьертсен
10
Каллудра
20
20
10
Каллудра
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Кристиансунд
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
73
Jesper Johansen
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
73
Jesper Johansen
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Кристиансунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Кристиансунд
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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