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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Сарпсборг 08
Олесунн - Сарпсборг 08: обзор матча 11 сентября 2022
Олесунн
11.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
1 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
74'
М. Эбийе
24'
М. Майгаард
44'
П. Голубович (АГ)
56'
Э. Вихне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Сарпсборг 08
80'
Желтая карточка
A. Kristiansen
80'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Т. Хайнц
77'
Замена
М. Хейланд
️️️️
В. Торп
77'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
J. Thomassen
ГОЛ! 1:3!
М. Эбийе
74'
Замена
Й. Китолано
️️️️
С. Нордли
71'
66'
Замена
С. Скалевик
️️️️
С. Тибблинг
Желтая карточка
П. Голубович
65'
65'
Желтая карточка
Г. Энгвалль
56'
ГОЛ! 0:3!
Э. Вихне
Пас отдал
С. Тибблинг
Желтая карточка
Ненасс
51'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Ф. Хауген
46'
Замена
️️️️
К. Бармен
46'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
П. Голубович
Замена
Д. Феллман
️️️️
А. Андерсен
35'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Майгаард
Пас отдал
Г. Энгвалль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
3-2-2-3
1
Грютебуст
5
Рафн
25
Сербечич
2
Голубович
7
Ненасс
10
Бармен
7
Нордли
7
Коомсон
30
Андерсен
20
Эбийе
7
Хауген
1-4-5
45
Хагельскьер
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
14
Хайнц
9
Энгвалль
5
16
32
Вихне
20
Майгаард
7
Нордли
25
Китолано
25
Китолано
7
Нордли
7
Хауген
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
Хауген
30
Андерсен
5
Феллман
5
Феллман
30
Андерсен
16
17
Солтведт
17
Солтведт
16
29
Торп
6
Хейланд
6
Хейланд
29
Торп
14
Хайнц
7
7
14
Хайнц
11
Тибблинг
15
Скалевик
15
Скалевик
11
Тибблинг
Остались в запасе
Олесунн
Сарпсборг 08
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
3
Йорген Хорн
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
3
Йорген Хорн
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Олесунн - Сарпсборг 08
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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