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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Мольде
Сарпсборг 08 - Мольде: обзор матча 26 мая 2022
Сарпсборг 08
26.05.2022, четверг, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мольде
66'
Т. Хайнц
51'
М. Гредем
69'
Д. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Мольде
90'
+2
Замена
Й. Бакке
️️️️
Э. Брейвик
90'
+2
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Эйкрем
83'
Желтая карточка
Я. Карлстрем
79'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Бьорнбак
Замена
M. Odegaard
️️️️
А. Скиппер
72'
Замена
Г. Молинс
️️️️
С. Скалевик
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фофана
Пас отдал
Я. Карлстрем
ГОЛ! 1:1!
Т. Хайнц
66'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Гредем
Пас отдал
М. Эйкрем
35'
Замена
Д. Фофана
️️️️
Р. Зехнини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Мольде
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
1-4-5
3
Скиппер
14
Хайнц
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
10
Линдсет
20
Майгаард
12
Нильсен
4
Утвик
17
Солтведт
15
Скалевик
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
33
Риса
15
Бьорнбак
16
Хансен
25
Линнес
28
Хауген
10
Брейвик
20
Маннсверк
23
Эйкрем
28
Гредем
98
Зехнини
15
Скалевик
10
Молинс
10
Молинс
15
Скалевик
3
Скиппер
5
5
3
Скиппер
23
Эйкрем
6
Эдегор
6
Эдегор
23
Эйкрем
10
Брейвик
25
Бакке
25
Бакке
10
Брейвик
15
Бьорнбак
15
Кнутсон
15
Кнутсон
15
Бьорнбак
98
Зехнини
27
Фофана
27
Фофана
98
Зехнини
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Мольде
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Остались в запасе
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Сарпсборг 08 - Мольде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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