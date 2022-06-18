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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
Сарпсборг 08 - Стремсгодсет: обзор матча 18 июня 2022
Сарпсборг 08
18.06.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
5 : 1
Завершен
Стремсгодсет
13'
Г. Молинс
18'
Т. Хайнц
38'
А. Салетрос (П)
45'
А. Салетрос (П)
90+3'
Т. Хайнц
45+2'
О. Энерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
ГОЛ! 5:1!
Т. Хайнц
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Торсен
️️️️
Х. Стеневик
Замена
М. Хейланд
️️️️
Д. Линдсет
82'
Желтая карточка
M. Odegaard
76'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Г. Молинс
74'
Замена
M. Odegaard
️️️️
Й. Хорн
68'
60'
Замена
K. Tokstad
️️️️
О. Энерсен
60'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Л. Салвесен
46'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
Д. Ипалибо
45'
+2
ГОЛ! 4:1!
О. Энерсен
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Салетрос
45'
40'
Желтая карточка
Л. Салвесен
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Салетрос
38'
ГОЛ! 2:0!
Т. Хайнц
Пас отдал
Г. Молинс
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Молинс
Пас отдал
Б. Утвик
13'
Желтая карточка
Й. Хорн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Гильермо Молинс
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Оле Энерсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ОП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
26
Moubarack Compaore
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
5-1-5
17
Солтведт
14
Хайнц
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
10
Линдсет
10
Молинс
12
Нильсен
7
4
Утвик
3
Хорн
20
Майгаард
3-1-2-1-3
16
Михра
19
Лейфссон
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
4
Грегор
15
Салвесен
14
Энерсен
10
Линдсет
6
Хейланд
6
Хейланд
10
Линдсет
10
Молинс
15
Скалевик
15
Скалевик
10
Молинс
3
Хорн
5
5
3
Хорн
18
Стеневик
19
Торсен
19
Торсен
18
Стеневик
14
Энерсен
11
11
14
Энерсен
18
Ипалибо
8
Гулликсен
8
Гулликсен
18
Ипалибо
15
Салвесен
9
Фрайдей
9
Фрайдей
15
Салвесен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Стремсгодсет
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
26
Moubarack Compaore
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
26
Moubarack Compaore
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Стремсгодсет
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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