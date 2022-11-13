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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сарпсборг 08
Русенборг - Сарпсборг 08: обзор матча 13 ноября 2022
Русенборг
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
35'
С. Роджерс
90'
Л. Корник
6'
Т. Хайнц
37'
М. Майгаард
90+4'
С. Скалевик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Сарпсборг 08
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
С. Скалевик
Пас отдал
К. Опсет
ГОЛ! 2:2!
Л. Корник
Пас отдал
К. Мани Ингасон
90'
84'
Замена
Э. Вихне
️️️️
Т. Хайнц
83'
Замена
К. Опсет
️️️️
М. Майгаард
78'
Желтая карточка
К. Опсет
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
Э. Тагсет
77'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Э. Даль Рейтан
77'
74'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Г. Энгвалль
74'
Замена
С. Скалевик
️️️️
С. Тибблинг
72'
Замена
Г. Молинс
️️️️
В. Торп
71'
Желтая карточка
Г. Энгвалль
70'
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
62'
Желтая карточка
А. Хагельскьер
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
С. Веччиа
59'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
В. Йенсен
59'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Т. Беркеейет
59'
Желтая карточка
Т. Беркеейет
49'
37'
ГОЛ! 1:2!
М. Майгаард
Пас отдал
С. Тибблинг
ГОЛ! 1:1!
С. Роджерс
Пас отдал
В. Йенсен
35'
30'
Желтая карточка
С. Тибблинг
Желтая карточка
Л. Корник
26'
Желтая карточка
С. Роджерс
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хайнц
Пас отдал
С. Мартинссон Нгуали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
73
Jesper Johansen
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
3-5-1-1
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
2
Корник
55
Йенсен
8
Беркеейет
41
Нипан
20
Тагсет
7
Хенриксен
23
Веччиа
20
Тенгстедт
1-5-1-4
45
Хагельскьер
11
Тибблинг
6
Салетрос
14
Хайнц
29
Торп
17
Солтведт
5
Мартинссон Нгуали
7
20
Майгаард
9
Энгвалль
34
29
Рейтан
19
Перейра
19
Перейра
29
Рейтан
20
Тагсет
4
Джампаоли
4
Джампаоли
20
Тагсет
8
Беркеейет
5
Скьельбред
5
Скьельбред
8
Беркеейет
55
Йенсен
80
80
55
Йенсен
23
Веччиа
10
Ингасон
10
Ингасон
23
Веччиа
9
Энгвалль
6
Хейланд
6
Хейланд
9
Энгвалль
29
Торп
10
Молинс
10
Молинс
29
Торп
14
Хайнц
32
Вихне
32
Вихне
14
Хайнц
20
Майгаард
22
Опсет
22
Опсет
20
Майгаард
11
Тибблинг
15
Скалевик
15
Скалевик
11
Тибблинг
Остались в запасе
Русенборг
Сарпсборг 08
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
44
Magnus Holte
ЦФ
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
73
Jesper Johansen
ЦЗ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
73
Jesper Johansen
ЦЗ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Русенборг - Сарпсборг 08
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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