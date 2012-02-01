Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мартон Фулоп - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Мартон
    Фамилия Фулоп
    Состав Без клуба
    Родной город Будапешт
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 мая 1983 (39 лет)
    Рост 196
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Арсенал (Лондон)
    06.05.2012 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    28.04.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    22.04.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    11.03.2012 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.03.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Челси (Лондон)
    25.02.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:0 Сандерленд (Сандерленд)
    12.02.2012 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:5 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    04.02.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Суонси (Суонси)
    01.02.2012 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.01.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.01.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    03.01.2012 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    26.12.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    21.12.2011 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2011 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    10.12.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    03.12.2011 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    26.11.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:3 Тоттенхэм (Лондон)
    19.11.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Болтон (Болтон)
    05.11.2011 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.10.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    22.10.2011 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    16.10.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    01.10.2011 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    24.09.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    17.09.2011 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    11.09.2011 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    28.08.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.08.2011 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.08.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    • Читайте нас: 
    11