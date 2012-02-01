|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Арсенал (Лондон)
|06.05.2012
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28.04.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.03.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Челси (Лондон)
|25.02.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|12.02.2012
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:5
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.02.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|01.02.2012
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.01.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.01.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|03.01.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|26.12.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|21.12.2011
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2011
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.12.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|03.12.2011
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.11.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|19.11.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|05.11.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.10.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.10.2011
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16.10.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|01.10.2011
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|24.09.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|17.09.2011
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|11.09.2011
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28.08.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.08.2011
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.08.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)