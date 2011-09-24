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Вест Бромвич - Фулхэм
Вест Бромвич - Фулхэм: обзор матча 24 сентября 2011
Вест Бромвич
24.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Фулхэм
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Томас
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Б. Руис
️️️️
П. Касами
Желтая карточка
К. Бэйрд
Желтая карточка
З. Грыгера
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Марцел Геков
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
3
Шори
13
Ольссон
36
Маколи
18
Рид
7
Томас
11
Брант
21
Мулумбу
18
Дорранс
27
Одемвингие
7
Лонг
4-5-1
32
Шварцер
26
Грыгера
22
Бэйрд
4
Хангеланд
6
Риисе
8
Дембеле
13
Мерфи
14
Сидуэлл
23
Касами
2
Демпси
70
Са
18
Дорранс
7
Моррисон
7
Моррисон
18
Дорранс
7
Томас
22
Тчои
22
Тчои
7
Томас
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
23
Касами
22
Руис
22
Руис
23
Касами
Остались в запасе
Вест Бромвич
Фулхэм
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Бромвич - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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