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Фулхэм - Вест Бромвич
Фулхэм - Вест Бромвич: обзор матча 01 февраля 2012
Фулхэм
01.02.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
69'
К. Демпси
82'
С. Тчои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Бромвич
Замена
С. Рид
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:1!
С. Тчои
Замена
С. Тчои
️️️️
С. Кокс
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Руис
Желтая карточка
Д. Мерфи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
8
Сэм Мантом
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
4-5-1
13
Стокдейл
6
Риисе
5
Халлиш
14
Сендерос
12
Келли
29
Дэйвис
2
Демпси
14
Сидуэлл
13
Мерфи
16
Дафф
22
Руис
4-3-3
12
Фостер
30
Тамаш
36
Маколи
13
Ольссон
3
Шори
7
Моррисон
18
Дорранс
21
Мулумбу
32
Фортуне
10
Кокс
27
Одемвингие
7
Моррисон
18
Рид
18
Рид
7
Моррисон
10
Кокс
22
Тчои
22
Тчои
10
Кокс
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Бромвич
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Сэм Мантом
ЦП
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
8
Сэм Мантом
ЦП
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Фулхэм - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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