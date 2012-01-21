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Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 21 января 2012
Сток Сити
21.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
86'
К. Джером
35'
Д. Моррисон
90+1'
Г. Дорранс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
+2
Замена
К. Доусон
️️️️
Д. Томас
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Дорранс
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
Р. Делап
Замена
С. Тчои
️️️️
С. Кокс
ГОЛ! 1:1!
К. Джером
Пас отдал
Д. Пеннант
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Фортуне
Замена
К. Джером
️️️️
Р. Шоттон
Пенальти не реализован!
Д. Уолтерс
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Д. Вудгейт
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
Ю. Мулумбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
5
Райан Шоттон
ЦП
26
Мэттью Этерингтон
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
(К)
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
10
Саймон Кокс
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-4-1-1
29
Соренсен
36
Уилсон
17
Шоукросс
6
Хут
39
Вудгейт
5
Делап
5
Шоттон
26
Этерингтон
12
Уилэн
19
Уолтерс
15
Крауч
4-4-2
12
Фостер
30
Тамаш
13
Ольссон
36
Маколи
3
Шори
7
Моррисон
21
Мулумбу
18
Дорранс
7
Томас
32
Фортуне
10
Кокс
5
Делап
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
5
Делап
39
Вудгейт
7
Пеннант
7
Пеннант
39
Вудгейт
5
Шоттон
35
Джером
35
Джером
5
Шоттон
7
Томас
15
Доусон
15
Доусон
7
Томас
32
Фортуне
7
Лонг
7
Лонг
32
Фортуне
10
Кокс
22
Тчои
22
Тчои
10
Кокс
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
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