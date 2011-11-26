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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 26 ноября 2011
Вест Бромвич
26.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
10'
Ю. Мулумбу
25'
Э. Адебайор
81'
Д. Дефо
90+2'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
+2
ГОЛ! 1:3!
Э. Адебайор
Пас отдал
Г. Бэйл
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Томас
ГОЛ! 1:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Э. Адебайор
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Сандро
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Ш. Лонг
Желтая карточка
К. Брант
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
Желтая карточка
Сандро
Замена
С. Кокс
️️️️
З. Гера
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мулумбу
Пас отдал
С. Рид
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
3
Шори
36
Маколи
13
Ольссон
18
Рид
7
Томас
11
Брант
7
Моррисон
21
Мулумбу
20
Гера
7
Лонг
4-3-1-2
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
30
Сандро
8
Паркер
18
Бэйл
25
Адебайор
9
Дефо
7
Лонг
27
Одемвингие
27
Одемвингие
7
Лонг
7
Томас
22
Тчои
22
Тчои
7
Томас
20
Гера
10
Кокс
10
Кокс
20
Гера
30
Сандро
8
Ливермор
8
Ливермор
30
Сандро
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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