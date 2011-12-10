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Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Вест Бромвич - Уиган Атлетик: обзор матча 10 декабря 2011
Вест Бромвич
10.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
33'
С. Рид
37'
В. Мозес
57'
Ж. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Г. Дорранс
Замена
П. Шарнер
️️️️
Д. Моррисон
Замена
С. Тчои
️️️️
П. Одемвингие
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Сэммон
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Стам
Замена
С. Гохури
️️️️
А. Алькарас
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Гомес
Желтая карточка
С. Рид
ГОЛ! 1:1!
В. Мозес
ГОЛ! 1:0!
С. Рид
Желтая карточка
Ж. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
3
Шори
13
Ольссон
36
Маколи
18
Рид
7
Томас
7
Моррисон
11
Брант
21
Мулумбу
7
Лонг
27
Одемвингие
4-5-1
26
Аль-Хабси
8
Стам
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
11
Мозес
3
Джонс
16
МакКарти
16
Гомес
17
Диаме
19
Сэммон
7
Моррисон
20
Шарнер
20
Шарнер
7
Моррисон
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Дорранс
21
Мулумбу
27
Одемвингие
22
Тчои
22
Тчои
27
Одемвингие
21
Алькарас
2
Гохури
2
Гохури
21
Алькарас
8
Стам
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Стам
19
Сэммон
9
Ди Санто
9
Ди Санто
19
Сэммон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Майк Поллит
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Бромвич - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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