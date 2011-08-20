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Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 20 августа 2011
Челси
20.08.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
53'
Н. Анелька
83'
Ф. Малуда
4'
Ш. Лонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
Желтая карточка
П. Одемвингие
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 2:1!
Ф. Малуда
Пас отдал
Ж. Босингва
Замена
П. Одемвингие
️️️️
С. Тчои
Замена
Б. Иванович
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Й. Ольссон
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:1!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
Замена
Ф. Малуда
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Г. Тамаш
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЛФ
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЛП
20
Пауль Шарнер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ПП
22
Сомен Тчои
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Флоран Малуда
ЛВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-3-3
40
Илариу
3
Коул
26
Терри
33
Алекс
3
Босингва
8
Лэмпард
12
Оби Микел
7
Рамирес
9
Торрес
39
Анелька
8
Калу
4-4-2
12
Фостер
18
Рид
13
Ольссон
30
Тамаш
3
Шори
11
Брант
20
Шарнер
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Лонг
22
Тчои
33
Алекс
20
Иванович
20
Иванович
33
Алекс
8
Калу
13
Малуда
13
Малуда
8
Калу
9
Торрес
11
Дрогба
11
Дрогба
9
Торрес
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Дорранс
21
Мулумбу
22
Тчои
27
Одемвингие
27
Одемвингие
22
Тчои
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Мартон Фулоп
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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