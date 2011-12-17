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Блэкберн - Вест Бромвич
Блэкберн - Вест Бромвич: обзор матча 17 декабря 2011
Блэкберн
17.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
72'
С. Данн
52'
Д. Моррисон
89'
П. Одемвингие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Вест Бромвич
+1
Замена
К. Доусон
️️️️
П. Одемвингие
ГОЛ! 1:2!
П. Одемвингие
Пас отдал
С. Рид
Замена
Д. Томас
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Г. Дорранс
️️️️
П. Шарнер
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Р. Рочина
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 1:1!
С. Данн
Пас отдал
К. Самба
Замена
Д. Робертс
️️️️
С. Вукчевич
Замена
Г. Хэнли
️️️️
Д. Данн
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Желтая карточка
П. Шарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
2-1-4-2-1
17
Робинсон
4
Самба
24
Данн
16
Лоу
3
Вукчевич
8
Педерсен
17
Данн
15
Н'Зонзи
33
Формика
16
Рочина
24
Айегбени
3-2-3-2
12
Фостер
20
Шарнер
13
Ольссон
36
Маколи
18
Рид
3
Шори
21
Мулумбу
11
Брант
7
Моррисон
7
Лонг
27
Одемвингие
16
Рочина
25
Гудвилли
25
Гудвилли
16
Рочина
17
Данн
4
Хэнли
4
Хэнли
17
Данн
3
Вукчевич
33
Робертс
33
Робертс
3
Вукчевич
27
Одемвингие
15
Доусон
15
Доусон
27
Одемвингие
7
Моррисон
7
Томас
7
Томас
7
Моррисон
20
Шарнер
18
Дорранс
18
Дорранс
20
Шарнер
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Бромвич
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
13
Мартон Фулоп
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Блэкберн - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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