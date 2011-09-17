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Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 17 сентября 2011
Суонси
17.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
14'
С. Синклейр (П)
24'
Л. Лита
49'
Н. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Бромвич
Замена
Ф. Бессоне
️️️️
Н. Тэйлор
Желтая карточка
П. Одемвингие
Замена
Л. Мур
️️️️
Л. Лита
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
Замена
С. Кокс
️️️️
П. Шарнер
Желтая карточка
К. Брант
ГОЛ! 3:0!
Н. Дайер
Пас отдал
Л. Лита
Замена
К. Брант
️️️️
Д. Томас
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Ю. Мулумбу
Желтая карточка
Л. Лита
ГОЛ! 2:0!
Л. Лита
Пас отдал
С. Синклейр
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Синклейр
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
21
Феде Бессоне
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ли Лукас
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-1-3-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
22
Ранхель
16
Монк
7
Бриттон
7
Синклейр
21
Говер
7
Аллен
18
Лита
12
Дайер
3-2-3-2
12
Фостер
13
Ольссон
15
Доусон
20
Шарнер
18
Рид
3
Шори
7
Моррисон
21
Мулумбу
7
Томас
27
Одемвингие
7
Лонг
3
Тэйлор
21
Бессоне
21
Бессоне
3
Тэйлор
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
18
Лита
27
Мур
27
Мур
18
Лита
7
Томас
11
Брант
11
Брант
7
Томас
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Дорранс
21
Мулумбу
20
Шарнер
10
Кокс
10
Кокс
20
Шарнер
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
31
Ли Лукас
ЦП
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Мартон Фулоп
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
31
Ли Лукас
ЦП
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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