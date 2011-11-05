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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 05 ноября 2011
Арсенал
05.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
22'
Р. ван Перси
39'
Т. Вермален
74'
М. Артета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
Замена
Д. Торне
️️️️
Г. Дорранс
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 3:0!
М. Артета
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Жервиньо
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
С. Кокс
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Сантос
Замена
С. Тчои
️️️️
З. Гера
ГОЛ! 2:0!
Т. Вермален
Пас отдал
Жервиньо
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Золтан Гера
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
11
Сантос
6
Косиельни
4
Вермален
6
Дженкинсон
8
Артета
21
Рэмзи
8
Сонг
27
Жервиньо
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-4-1-1
12
Фостер
18
Рид
2
Джонс
36
Маколи
13
Ольссон
18
Дорранс
7
Моррисон
11
Брант
7
Томас
20
Гера
10
Кокс
27
Жервиньо
51
Бенаюн
51
Бенаюн
27
Жервиньо
11
Сантос
10
Росицки
10
Росицки
11
Сантос
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
18
Дорранс
34
Торне
34
Торне
18
Дорранс
10
Кокс
21
Мулумбу
21
Мулумбу
10
Кокс
20
Гера
22
Тчои
22
Тчои
20
Гера
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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