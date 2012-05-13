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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 13 мая 2012
Вест Бромвич
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
11'
Ш. Лонг
15'
Г. Дорранс
4'
Й. Бенаюн
30'
А. Сантос
55'
Л. Косиельни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Сантос
Замена
П. Шарнер
️️️️
Г. Дорранс
Замена
П. Одемвингие
️️️️
С. Кокс
Замена
К. Гиббс
️️️️
Жервиньо
ГОЛ! 2:3!
Л. Косиельни
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Р. ван Перси
ГОЛ! 2:2!
А. Сантос
Пас отдал
А. Сонг
ГОЛ! 2:1!
Г. Дорранс
Пас отдал
Д. Моррисон
15'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Моррисон
11'
ГОЛ! 0:1!
Й. Бенаюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Александр Сонг
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
2
Джеймс Херст
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-5-1
13
Фулоп
24
Риджуэлл
36
Маколи
13
Ольссон
2
Джонс
21
Мулумбу
7
Лонг
10
Кокс
18
Дорранс
7
Моррисон
32
Фортуне
4-2-1-2-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
4
Вермален
6
Косиельни
11
Сантос
13
Коклен
8
Сонг
10
Росицки
27
Жервиньо
51
Бенаюн
32
ван Перси
18
Дорранс
20
Шарнер
20
Шарнер
18
Дорранс
7
Моррисон
42
Эндрюс
42
Эндрюс
7
Моррисон
10
Кокс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
10
Кокс
27
Жервиньо
3
Гиббс
3
Гиббс
27
Жервиньо
11
Сантос
21
Рэмзи
21
Рэмзи
11
Сантос
10
Росицки
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Росицки
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
2
Джеймс Херст
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
2
Джеймс Херст
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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