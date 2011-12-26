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Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 26 декабря 2011
Вест Бромвич
26.12.2011, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
Замена
Г. Хара
️️️️
П. Одемвингие
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Милнер
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Ю. Мулумбу
Травма
Ю. Мулумбу
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
Г. Бэрри
️️️️
С. Насри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
2
Билли Джонс
ЛЗ
3
Никки Шори
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
20
Пауль Шарнер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
2
Джонс
3
Шори
13
Ольссон
36
Маколи
7
Томас
11
Брант
20
Шарнер
21
Мулумбу
27
Одемвингие
7
Лонг
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
2
Туре
4
Компани
5
Сабалета
14
Насри
42
Туре
20
Милнер
21
Сильва
45
Балотелли
10
Агуэро
27
Одемвингие
18
Хара
18
Хара
27
Одемвингие
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Дорранс
21
Мулумбу
14
Насри
18
Бэрри
18
Бэрри
14
Насри
10
Агуэро
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Агуэро
20
Милнер
10
Джеко
10
Джеко
20
Милнер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
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