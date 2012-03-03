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Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 03 марта 2012
Вест Бромвич
03.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Челси
83'
Г. Маколи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
Желтая карточка
К. Брант
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Б. Иванович
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Фортуне
ГОЛ! 1:0!
Г. Маколи
Пас отдал
Л. Риджуэлл
Желтая карточка
К. Эндрюс
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Эссьен
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Замена
К. Брант
️️️️
Д. Томас
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Старридж
Замена
Г. Тамаш
️️️️
С. Рид
Травма
С. Рид
Травма
Д. Моррисон
Травма
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джером Томас
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
2
Майкл Эссьен
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
36
Маколи
13
Ольссон
18
Рид
32
Фортуне
7
Моррисон
21
Мулумбу
7
Томас
42
Эндрюс
27
Одемвингие
4-3-1-2
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
4
Луис
3
Коул
7
Рамирес
2
Эссьен
8
Лэмпард
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
18
Рид
30
Тамаш
30
Тамаш
18
Рид
7
Томас
11
Брант
11
Брант
7
Томас
32
Фортуне
7
Лонг
7
Лонг
32
Фортуне
20
Иванович
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
20
Иванович
15
Старридж
13
Малуда
13
Малуда
15
Старридж
2
Эссьен
9
Торрес
9
Торрес
2
Эссьен
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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