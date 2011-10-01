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Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 01 октября 2011
Сандерленд
01.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
24'
Н. Бендтнер
27'
А. Эль-Мохамади
4'
Д. Моррисон
5'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
Замена
Д. Мейлер
️️️️
К. Гарднер
+1
Замена
Д. Томас
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
А. Эль-Мохамади
Замена
П. Шарнер
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Л. Каттермол
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 2:2!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
Н. Бендтнер
ГОЛ! 1:2!
Н. Бендтнер
Пас отдал
С. Ларссон
Желтая карточка
С. Ларссон
ГОЛ! 0:2!
Ш. Лонг
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
21
Джордан Кук
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
3-2-4-1
22
Миньоле
16
О'Ши
30
Браун
6
Тернер
15
Ричардсон
27
Эль-Мохамади
29
Сессеньон
6
Каттермол
8
Гарднер
7
Ларссон
32
Бендтнер
4-4-2
12
Фостер
18
Рид
36
Маколи
13
Ольссон
3
Шори
18
Дорранс
21
Мулумбу
11
Брант
7
Моррисон
27
Одемвингие
7
Лонг
8
Гарднер
7
Мейлер
7
Мейлер
8
Гарднер
6
Каттермол
4
Коулбэк
4
Коулбэк
6
Каттермол
27
Эль-Мохамади
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
27
Эль-Мохамади
21
Мулумбу
20
Шарнер
20
Шарнер
21
Мулумбу
18
Дорранс
7
Томас
7
Томас
18
Дорранс
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
21
Джордан Кук
ЦП
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
21
Джордан Кук
ЦП
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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