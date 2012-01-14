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Вест Бромвич - Норвич Сити
Вест Бромвич - Норвич Сити: обзор матча 14 января 2012
Вест Бромвич
14.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
68'
Ш. Лонг (П)
43'
Э. Сурман
79'
С. Морисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Норвич Сити
Замена
Д. Фокс
️️️️
Б. Джонсон
ГОЛ! 1:2!
С. Морисон
Пас отдал
Г. Холт
Замена
М. Фортуне
️️️️
Д. Томас
Замена
Г. Холт
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Э. Крофтс
️️️️
С. Джексон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Лонг
Желтая карточка
Д. Айяла
Замена
Г. Дорранс
️️️️
П. Шарнер
Замена
Ш. Лонг
️️️️
П. Одемвингие
ГОЛ! 0:1!
Э. Сурман
Пас отдал
В. Хулахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Зак Уитбред
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
3-2-3-2
12
Фостер
36
Маколи
20
Шарнер
18
Хара
3
Шори
15
Доусон
7
Томас
21
Мулумбу
7
Моррисон
10
Кокс
27
Одемвингие
4-4-2
26
Радди
26
Ноутон
16
Мартин
4
Айяла
4
Уитбред
16
Сурман
14
Хулахан
4
Джонсон
13
Пилкингтон
20
Морисон
11
Джексон
20
Шарнер
18
Дорранс
18
Дорранс
20
Шарнер
7
Томас
32
Фортуне
32
Фортуне
7
Томас
27
Одемвингие
7
Лонг
7
Лонг
27
Одемвингие
4
Джонсон
15
Фокс
15
Фокс
4
Джонсон
11
Джексон
48
Крофтс
48
Крофтс
11
Джексон
13
Пилкингтон
27
Холт
27
Холт
13
Пилкингтон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Норвич Сити
13
Мартон Фулоп
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вест Бромвич - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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