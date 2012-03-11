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Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 11 марта 2012
Манчестер Юнайтед
11.03.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
35'
У. Руни
71'
У. Руни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Фортуне
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
П. Погба
️️️️
П. Скоулз
Замена
П. Шарнер
️️️️
К. Брант
Замена
Н. Шори
️️️️
К. Эндрюс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
У. Руни
Вторая желтая
Й. Ольссон
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Чичарито
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
15
Янг
4
Джонс
22
Скоулз
16
Кэррик
14
Чичарито
32
Руни
18
Уэлбек
4-5-1
12
Фостер
30
Тамаш
36
Маколи
13
Ольссон
24
Риджуэлл
42
Эндрюс
21
Мулумбу
7
Моррисон
32
Фортуне
11
Брант
27
Одемвингие
22
Скоулз
8
Погба
8
Погба
22
Скоулз
18
Уэлбек
8
Клеверли
8
Клеверли
18
Уэлбек
42
Эндрюс
3
Шори
3
Шори
42
Эндрюс
11
Брант
20
Шарнер
20
Шарнер
11
Брант
32
Фортуне
7
Лонг
7
Лонг
32
Фортуне
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:55 (воскресенье, 11 марта)
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