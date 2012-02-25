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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 25 февраля 2012
Вест Бромвич
25.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Сандерленд
3'
П. Одемвингие
41'
Д. Моррисон
48'
П. Одемвингие
90+1'
К. Эндрюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
ГОЛ! 4:0!
К. Эндрюс
Пас отдал
Г. Дорранс
+1
Замена
Ш. Лонг
️️️️
П. Одемвингие
Замена
Н. Шори
️️️️
Ю. Мулумбу
Желтая карточка
Г. Дорранс
Желтая карточка
Д. О'Ши
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Томас
Замена
У. Бридж
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 3:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
М. Фортуне
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Моррисон
Пас отдал
Д. Томас
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ю. Мулумбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
7
Себастьян Ларссон
ПП
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
24
Риджуэлл
18
Рид
7
Томас
21
Мулумбу
7
Моррисон
42
Эндрюс
27
Одемвингие
32
Фортуне
4-4-1-1
22
Миньоле
27
Бардсли
16
О'Ши
6
Тернер
15
Ричардсон
7
Ларссон
8
Гарднер
6
Каттермол
4
Коулбэк
29
Сессеньон
16
МакКлин
21
Мулумбу
3
Шори
3
Шори
21
Мулумбу
7
Томас
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Томас
27
Одемвингие
7
Лонг
7
Лонг
27
Одемвингие
7
Ларссон
3
Бридж
3
Бридж
7
Ларссон
4
Коулбэк
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
4
Коулбэк
15
Ричардсон
32
Бендтнер
32
Бендтнер
15
Ричардсон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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