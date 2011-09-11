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Норвич Сити - Вест Бромвич
Норвич Сити - Вест Бромвич: обзор матча 11 сентября 2011
Норвич Сити
11.09.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
3'
П. Одемвингие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
С. Рид
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Г. Дорранс
Замена
С. Тчои
️️️️
Ш. Лонг
Замена
К. Брант
️️️️
Д. Томас
Пенальти не реализован!
П. Одемвингие
Желтая карточка
Р. Де Лат
Замена
Д. Воган
️️️️
К. Мартин
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
Замена
В. Хулахан
️️️️
Э. Сурман
16'
Желтая карточка
П. Шарнер
ГОЛ! 0:1!
П. Одемвингие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Норвич Сити
16
Расселл Мартин
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
4-4-2
1
Радд
23
Тирней
25
Барнетт
2
Де Лат
26
Ноутон
17
Беннетт
48
Крофтс
16
Сурман
4
Джонсон
18
Мартин
27
Холт
3-2-3-2
12
Фостер
20
Шарнер
13
Ольссон
30
Тамаш
18
Рид
3
Шори
18
Дорранс
21
Мулумбу
7
Томас
7
Лонг
27
Одемвингие
16
Сурман
14
Хулахан
14
Хулахан
16
Сурман
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
18
Мартин
9
Воган
9
Воган
18
Мартин
7
Томас
11
Брант
11
Брант
7
Томас
18
Дорранс
7
Моррисон
7
Моррисон
18
Дорранс
7
Лонг
22
Тчои
22
Тчои
7
Лонг
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Бромвич
16
Расселл Мартин
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
16
Расселл Мартин
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Норвич Сити - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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