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Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 28 августа 2011
Вест Бромвич
28.08.2011, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
90'
Р. Шоттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
ГОЛ! 0:1!
Р. Шоттон
Пас отдал
Д. Уолтерс
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Моррисон
Замена
М. Фортуне
️️️️
С. Тчои
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Д. Пью
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Д. Томас
️️️️
К. Брант
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
М. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Том Соарес
ЦП
3-2-3-2
12
Фостер
20
Шарнер
30
Тамаш
13
Ольссон
3
Шори
18
Рид
7
Моррисон
11
Брант
21
Мулумбу
7
Лонг
22
Тчои
4-4-2
31
Бегович
39
Вудгейт
17
Шоукросс
36
Уилсон
6
Хут
7
Пеннант
4
Уайтхэд
12
Уилэн
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Уолтерс
11
Брант
7
Томас
7
Томас
11
Брант
7
Моррисон
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Моррисон
22
Тчои
32
Фортуне
32
Фортуне
22
Тчои
26
Этерингтон
3
Пью
3
Пью
26
Этерингтон
7
Пеннант
5
Шоттон
5
Шоттон
7
Пеннант
36
Уилсон
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
36
Уилсон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
8
Том Соарес
ЦП
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
8
Том Соарес
ЦП
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
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