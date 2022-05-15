Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Freek Heerkens - статистика

#3 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виллем II
19
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Виллем II
3 : 0
15.05.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Камбур
1 : 1
11.05.2022
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
2 : 0
07.05.2022
Хераклес
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Виллем II
1 : 0
24.04.2022
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
08.04.2022
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
2 : 0
02.04.2022
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
2 : 2
20.03.2022
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 0
13.03.2022
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
0 : 0
05.03.2022
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Гронинген
1 : 0
26.02.2022
Виллем II
1' - 84'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Виллем II
0 : 1
19.02.2022
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Спарта
1 : 0
13.02.2022
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Виллем II
3 : 1
06.02.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Виллем II
0 : 1
22.01.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Виллем II
2 : 1
25.09.2021
ПСВ
1' - 74'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2021
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
2 : 1
18.09.2021
Гронинген
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
0 : 0
12.09.2021
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Виллем II
1 : 0
28.08.2021
Зволле
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Витесс
0 : 3
22.08.2021
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Виллем II
0 : 4
15.08.2021
Фейеноорд
62' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+