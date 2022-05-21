Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Alexander GrÃ¼nwald - статистика

#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия
26
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
4 : 2
21.05.2022
Штурм
1' - 64'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
1 : 2
15.05.2022
Аустрия
1' - 61'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
1 : 1
08.05.2022
Рапид
1' - 69'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсберг
1 : 1
27.04.2022
Аустрия
1' - 63'
62'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Зальцбург
5 : 0
24.04.2022
Аустрия
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
1 : 0
10.04.2022
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия
1 : 1
03.04.2022
Аустрия К
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рапид
1 : 1
20.03.2022
Аустрия
1' - 73'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия
2 : 1
13.03.2022
Вольфсберг
1' - 69'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
06.03.2022
Аустрия
1' - 73'
64'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия
1 : 0
27.02.2022
Вольфсберг
1' - 74'
57'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия
2 : 0
19.02.2022
Хартберг
1' - 65'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Альтах
0 : 2
12.02.2022
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
2 : 3
12.12.2021
ЛАСК
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рапид
1 : 1
05.12.2021
Аустрия
80' - 90'
81'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Аустрия
2 : 1
28.11.2021
Штурм
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Аустрия К
0 : 0
21.11.2021
Аустрия
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
0 : 1
06.11.2021
Зальцбург
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
1 : 1
31.10.2021
Аустрия
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия
4 : 1
23.10.2021
Рид
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
2 : 2
16.10.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 0
02.10.2021
Аустрия
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
3 : 4
26.09.2021
Аустрия
86' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 0
18.09.2021
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
0 : 2
12.09.2021
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
1 : 1
29.08.2021
Рапид
75' - 90'
89'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
2 : 2
22.08.2021
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
1 : 1
15.08.2021
Аустрия К
1' - 57'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Зальцбург
1 : 0
08.08.2021
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
1 : 1
01.08.2021
Тироль
1' - 62'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рид
2 : 1
25.07.2021
Аустрия
1' - 71'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+