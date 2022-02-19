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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Хартберг
Аустрия - Хартберг: обзор матча 19 февраля 2022
Аустрия
19.02.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Хартберг
18'
А. Юкич
56'
М. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Хартберг
86'
Замена
Т. Роттер
️️️️
М. Зоннляйтнер
Замена
Д. Крайкер
️️️️
А. Юкич
79'
70'
Замена
О. Айдын
️️️️
Д. Тадич
Замена
Г. Тигль
️️️️
A. GrÃ¼nwald
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Фишер
56'
46'
Замена
Н. Ниман
️️️️
P. Sturm
46'
Замена
М. Хорват
️️️️
И. Диарра
ГОЛ! 1:0!
А. Юкич
Пас отдал
М. Браунедер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Александар Юкич
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
9
Окан Айдын
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Пенц
4
Мартинс
29
Зуттнер
5
Мартель
30
Фишер
23
Браунедер
10
7
Юкич
5
Мюль
46
Хандль
39
Огайо
3-2-1-1-3
1
Свете
6
Зоннляйтнер
23
Кайнц
29
Фаркаш
15
14
Клем
28
Хайль
10
Авдияй
24
Тадич
18
5
Диарра
10
39
Тигль
39
Тигль
10
7
Юкич
47
Крайкер
47
Крайкер
7
Юкич
6
Зоннляйтнер
31
Роттер
31
Роттер
6
Зоннляйтнер
5
Диарра
11
Хорват
11
Хорват
5
Диарра
24
Тадич
9
Айдын
9
Айдын
24
Тадич
18
7
Ниман
7
Ниман
18
Остались в запасе
Аустрия
Хартберг
99
Мирко Кос
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
21
Florian Faist
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Хартберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
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