Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Аустрия
Тироль - Аустрия: обзор матча 31 октября 2021
Тироль
31.10.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия
57'
Д. Вриони
77'
М. Хускович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Аустрия
87'
Замена
З. Эль-Шейви
️️️️
М. Фишер
Замена
D. Tomic
️️️️
Ш. Скрбо
85'
Замена
A. Ranacher
️️️️
В. Мюллер
85'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Хускович
Пас отдал
М. Зуттнер
Замена
Р. Смит
️️️️
Т. Забитцер
76'
71'
Замена
М. Хускович
️️️️
L. Ivkic
70'
Замена
В. Демаку
️️️️
Э. Мартель
70'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
М. Браунедер
Желтая карточка
Ф. Кох
63'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
J. Naschberger
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вриони
Пас отдал
Ш. Скрбо
57'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
3-3-4
13
24
Кох
15
Авуджа
32
Классен
7
Скрбо
5
Мюллер
6
Пецос
10
Забитцер
6
Бехоунек
14
9
Вриони
3-1-1-5
1
Пенц
39
Тигль
29
Зуттнер
15
5
Мартель
30
Фишер
7
Джуричин
5
Мюль
46
Хандль
23
Браунедер
70
Келеш
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
14
21
Рогель
21
Рогель
14
10
Забитцер
8
Смит
8
Смит
10
Забитцер
7
Скрбо
18
18
7
Скрбо
30
Фишер
4
Эль-Шейви
4
Эль-Шейви
30
Фишер
23
Браунедер
10
10
23
Браунедер
5
Мартель
6
Демаку
6
Демаку
5
Мартель
15
29
Хускович
29
Хускович
15
Остались в запасе
Тироль
Аустрия
1
Paul Schermer
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
99
Мирко Кос
ВР
39
Ноа Огайо
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
39
Ноа Огайо
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Тироль - Аустрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
Новости команд
Все
Тироль
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+