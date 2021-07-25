Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Аустрия
Рид - Аустрия: обзор матча 25 июля 2021
Рид
25.07.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия
56'
А. Байич
67'
Д. Оффенбахер
75'
Б. Пихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Аустрия
Замена
M. Satin
️️️️
С. Нутц
90'
+2
75'
ГОЛ! 2:1!
Б. Пихлер
Замена
М. Йовичич
️️️️
А. Байич
74'
71'
Замена
Д. Фиц
️️️️
A. GrÃ¼nwald
ГОЛ! 2:0!
Д. Оффенбахер
67'
Замена
М. Лакнер
️️️️
С. Шабби
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Байич
Пас отдал
С. Нутц
56'
Замена
Ф. Помер
️️️️
Л. Микич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
9
Лео Микич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
5
Лукас Мюль
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
17
Филипп Помер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
Аустрия
6
Весел Демаку
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
22
Нутц
6
25
Зивальд
12
Байич
8
Оффенбахер
3-1-2-4
1
Пенц
39
Тигль
29
Зуттнер
4
Мартинс
5
Мартель
30
Фишер
10
7
Джуричин
7
Юкич
24
5
Мюль
12
Байич
30
Йовичич
30
Йовичич
12
Байич
9
Шабби
6
Лакнер
6
Лакнер
9
Шабби
9
Микич
17
Помер
17
Помер
9
Микич
22
Нутц
11
11
22
Нутц
10
36
Фиц
36
Фиц
10
Остались в запасе
Рид
Аустрия
32
Christoph Haas
ВР
37
Nikola Stosic
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
6
Весел Демаку
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
37
Nikola Stosic
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
Остались в запасе
6
Весел Демаку
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Рид - Аустрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
Все
Рид
Аустрия
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+