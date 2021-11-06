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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Зальцбург
Аустрия - Зальцбург: обзор матча 06 ноября 2021
Аустрия
06.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
65'
К. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Зальцбург
89'
Замена
А. Бернед
️️️️
Л. Сучич
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
М. Фишер
82'
Замена
Д. Келеш
️️️️
В. Демаку
82'
Замена
L. Ivkic
️️️️
Г. Тигль
76'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Хускович
74'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Адейеми
Пас отдал
А. Ульмер
Желтая карточка
З. Эль-Шейви
61'
61'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Ж. Адаму
46'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
У. Соле
46'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Н. Капалдо
45'
+3
Желтая карточка
Н. Окафор
Желтая карточка
М. Браунедер
45'
+3
Желтая карточка
М. Хускович
40'
35'
Желтая карточка
Н. Капалдо
6'
Желтая карточка
А. Ульмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
3-1-2-4
1
Пенц
29
Зуттнер
4
Эль-Шейви
39
Тигль
5
Мартель
6
Демаку
30
Фишер
7
Джуричин
5
Мюль
23
Браунедер
29
Хускович
4-1-2-1-2
16
Кен
5
Кристенсен
28
Соле
13
Бернардо
17
Ульмер
4
Камара
24
Капалдо
13
Зайвальд
11
Ааронсон
20
Адаму
19
Окафор
39
Тигль
15
15
39
Тигль
30
Фишер
10
10
30
Фишер
29
Хускович
7
Юкич
7
Юкич
29
Хускович
6
Демаку
70
Келеш
70
Келеш
6
Демаку
20
Адаму
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Адаму
28
Соле
68
Онгуене
68
Онгуене
28
Соле
Сучич
24
Бернед
24
Бернед
Сучич
24
Капалдо
24
Сучич
24
Сучич
24
Капалдо
Остались в запасе
Аустрия
Зальцбург
99
Мирко Кос
ВР
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Зальцбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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