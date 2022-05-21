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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Штурм
Аустрия - Штурм: обзор матча 21 мая 2022
Аустрия
21.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
4 : 2
Завершен
Штурм
21'
Э. Мартель
29'
М. Фишер
72'
Д. Фиц
85'
Д. Келеш
27'
Я. Яншер
89'
М. Саркария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Штурм
89'
ГОЛ! 4:2!
М. Саркария
ГОЛ! 4:1!
Д. Келеш
85'
Замена
Й. Хандль
️️️️
М. Зуттнер
83'
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Юкич
83'
78'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
А. Прасс
78'
Замена
С. Инголич
️️️️
Ю. Газибегович
77'
Желтая карточка
Г. Вютрих
77'
Замена
М. Вельс
️️️️
О. Китеишвили
ГОЛ! 3:1!
Д. Фиц
Пас отдал
М. Джуричин
72'
Желтая карточка
М. Фишер
69'
Замена
Д. Фиц
️️️️
A. GrÃ¼nwald
64'
60'
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Данте
48'
Желтая карточка
О. Китеишвили
46'
Замена
Л. Ягер
️️️️
И. Любич
ГОЛ! 2:1!
М. Фишер
Пас отдал
М. Браунедер
29'
27'
ГОЛ! 1:1!
Я. Яншер
ГОЛ! 1:0!
Э. Мартель
Пас отдал
М. Зуттнер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
36
Доминик Фиц
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
30
Андреас Кюн
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
25
Сандро Инголич
ЦП
3-1-2-2-2
1
Пенц
4
Мартинс
29
Зуттнер
5
Мюль
5
Мартель
23
Браунедер
10
30
Фишер
77
Юкич
39
Огайо
3
Гальвао
4-1-3-1-1
28
Зибенхандль
70
Газибегович
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
44
Данте
77
Любич
8
Китеишвили
89
Яншер
22
Прасс
11
Саркария
19
Хойлунд
10
36
Фиц
36
Фиц
10
29
Зуттнер
46
Хандль
46
Хандль
29
Зуттнер
77
Юкич
70
Келеш
70
Келеш
77
Юкич
77
Любич
17
Ягер
17
Ягер
77
Любич
8
Китеишвили
37
Вельс
37
Вельс
8
Китеишвили
44
Данте
30
Кюн
30
Кюн
44
Данте
70
Газибегович
25
Инголич
25
Инголич
70
Газибегович
22
Прасс
7
Кронбергер
7
Кронбергер
22
Прасс
Остались в запасе
Аустрия
Штурм
99
Мирко Кос
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия - Штурм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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