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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия
Штурм - Аустрия: обзор матча 10 апреля 2022
Штурм
10.04.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия
51'
Й. Горенц-Станкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия
90'
+2
Желтая карточка
C. Schoissengeyr
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
86'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Я. Яншер
86'
82'
Желтая карточка
Р. Вучич
81'
Замена
Д. Крайкер
️️️️
М. Браунедер
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
О. Китеишвили
78'
Замена
А. Кюн
️️️️
М. Саркария
69'
61'
Замена
Д. Келеш
️️️️
L. Ivkic
60'
Замена
Р. Вучич
️️️️
М. Джуричин
58'
Желтая карточка
Э. Мартель
ГОЛ! 1:0!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
О. Китеишвили
51'
24'
Желтая карточка
L. Ivkic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
89
Якоб Яншер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Сандро Шендль
ПП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Аустрия
47
Дарио Крайкер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
77
Александар Юкич
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
89
Яншер
11
Саркария
19
Хойлунд
3-1-2-1-3
1
Пенц
29
Зуттнер
5
Мюль
15
5
Мартель
23
Браунедер
7
Джуричин
30
Фишер
3
Гальвао
24
39
Огайо
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
11
Саркария
30
Кюн
30
Кюн
11
Саркария
89
Яншер
25
Хирлендер
25
Хирлендер
89
Яншер
8
Китеишвили
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
8
Китеишвили
23
Браунедер
47
Крайкер
47
Крайкер
23
Браунедер
15
70
Келеш
70
Келеш
15
7
Джуричин
7
Вучич
7
Вучич
7
Джуричин
Остались в запасе
Штурм
Аустрия
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
16
Сандро Шендль
ПП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
77
Александар Юкич
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
16
Сандро Шендль
ПП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Остались в запасе
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
77
Александар Юкич
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Штурм - Аустрия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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