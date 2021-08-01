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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Тироль
Аустрия - Тироль: обзор матча 01 августа 2021
Аустрия
01.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Тироль
80'
А. Юкич
45+3'
Д. Вриони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Тироль
85'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Б. Блуме
ГОЛ! 1:1!
А. Юкич
80'
Замена
Д. Келеш
️️️️
L. Ivkic
75'
75'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Д. Вриони
75'
Замена
M. Wallner
️️️️
Т. Анселм
Замена
Г. Тигль
️️️️
Э. Мартель
74'
Замена
А. Юкич
️️️️
Б. Пихлер
68'
Замена
М. Джуричин
️️️️
A. GrÃ¼nwald
62'
Желтая карточка
Л. Мюль
61'
46'
Замена
B. Ozegovic
️️️️
Ф. Освальд
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Вриони
Желтая карточка
L. Ivkic
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
21
Жан Рогель
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Марко Джуричин
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
2-1-5-2
1
Пенц
15
29
Зуттнер
5
Мартель
30
Фишер
10
36
Фиц
11
Пихлер
6
Демаку
5
Мюль
24
3-2-5
25
Освальд
24
Кох
20
Бахер
32
Классен
6
Пецос
10
Блуме
14
6
Бехоунек
21
Рогель
11
Анселм
9
Вриони
5
Мартель
39
Тигль
39
Тигль
5
Мартель
10
7
Джуричин
7
Джуричин
10
11
Пихлер
7
Юкич
7
Юкич
11
Пихлер
15
70
Келеш
70
Келеш
15
25
Освальд
13
13
25
Освальд
10
Блуме
14
14
10
Блуме
11
Анселм
27
27
11
Анселм
9
Вриони
10
Забитцер
10
Забитцер
9
Вриони
Остались в запасе
Аустрия
Тироль
99
Мирко Кос
ВР
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
5
Валентино Мюллер
ЦП
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
Остались в запасе
5
Валентино Мюллер
ЦП
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия - Тироль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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