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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия
Штурм - Аустрия: обзор матча 22 августа 2021
Штурм
22.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия
47'
М. Саркария
51'
К. Йебоа
19'
М. Джуричин (П)
69'
М. Джуричин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Аустрия
Желтая карточка
О. Китеишвили
88'
86'
Замена
М. Хускович
️️️️
М. Джуричин
84'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Д. Фиц
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
Л. Ягер
82'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Й. Горенц-Станкович
82'
Замена
Г. Вютрих
️️️️
А. Кюн
75'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
75'
69'
ГОЛ! 2:2!
М. Джуричин
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Я. Яншер
65'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Йебоа
Пас отдал
Я. Яншер
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Саркария
Пас отдал
Л. Ягер
47'
43'
Желтая карточка
Й. Хандль
20'
Желтая карточка
Э. Мартель
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Джуричин
14'
Желтая карточка
Б. Пихлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
22
Александер Прасс
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
36
Доминик Фиц
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
70
Юсуф Газибегович
ЦФ
5
Грегори Вютрих
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
2-5-3
28
Зибенхандль
35
Гейрхофер
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
22
Прасс
25
Хирлендер
89
Яншер
11
Саркария
22
Аффенгрубер
30
Кюн
9
Йебоа
2-1-4-3
1
Пенц
39
Тигль
29
Зуттнер
5
Мартель
30
Фишер
6
Демаку
11
Пихлер
36
Фиц
46
Хандль
5
Мюль
7
Джуричин
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
89
Яншер
8
Китеишвили
8
Китеишвили
89
Яншер
4
Горенц-Станкович
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
70
Газибегович
70
Газибегович
17
Ягер
30
Кюн
5
Вютрих
5
Вютрих
30
Кюн
7
Джуричин
29
Хускович
29
Хускович
7
Джуричин
36
Фиц
23
Браунедер
23
Браунедер
36
Фиц
Остались в запасе
Штурм
Аустрия
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
99
Мирко Кос
ВР
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Штурм - Аустрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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