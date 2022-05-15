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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Аустрия
Аустрия К - Аустрия: обзор матча 15 мая 2022
Аустрия К
15.05.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
68'
П. Грайль
85'
Д. Фиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Аустрия
Желтая карточка
Д. Пециреп
90'
+3
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фиц
Пас отдал
В. Демаку
83'
Замена
Й. Хандль
️️️️
М. Мартинс
83'
Замена
В. Демаку
️️️️
М. Браунедер
Замена
Д. Пециреп
️️️️
П. Грайль
82'
ГОЛ! 1:0!
П. Грайль
Пас отдал
М. Пинк
68'
Замена
J. von Haacke
️️️️
Т. Гемичибаши
65'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
Т. Шумахер
64'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Ф. Яриц
64'
Желтая карточка
К. Цветко
63'
62'
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Юкич
61'
Замена
Д. Фиц
️️️️
A. GrÃ¼nwald
48'
Желтая карточка
Л. Мюль
Замена
К. Цветко
️️️️
Т. Марер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Флориан Ридер
ЛВ
10
Julian von Haacke
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
9
Дарио Пециреп
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ОП
36
Доминик Фиц
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
3-3-2-2
1
Мозер
8
Гезос
31
Марер
7
Яриц
6
Морейра
81
Гемичибаши
33
Шумахер
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
5
Блауэнштайнер
32
Пинк
3-1-2-2-2
1
Пенц
4
Мартинс
5
Мюль
29
Зуттнер
5
Мартель
10
23
Браунедер
30
Фишер
77
Юкич
3
Гальвао
39
Огайо
7
Яриц
33
Ридер
33
Ридер
7
Яриц
81
Гемичибаши
10
10
81
Гемичибаши
31
Марер
24
Цветко
24
Цветко
31
Марер
18
Грайль
9
Пециреп
9
Пециреп
18
Грайль
33
Шумахер
20
Мацеевски
20
Мацеевски
33
Шумахер
23
Браунедер
6
Демаку
6
Демаку
23
Браунедер
10
36
Фиц
36
Фиц
10
4
Мартинс
46
Хандль
46
Хандль
4
Мартинс
77
Юкич
70
Келеш
70
Келеш
77
Юкич
Остались в запасе
Аустрия К
Аустрия
13
Филлип Менцель
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
99
Мирко Кос
ВР
7
Ромео Вучич
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
13
Филлип Менцель
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
7
Ромео Вучич
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия К - Аустрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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