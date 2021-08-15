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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Аустрия К
Аустрия - Аустрия К: обзор матча 15 августа 2021
Аустрия
15.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия К
71'
Й. Хандль
57'
Т. Марер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Аустрия К
90'
+3
Красная карточка
Г. Аманда
85'
Желтая карточка
P. Hutter
Замена
Б. Пихлер
️️️️
М. Фишер
82'
81'
Желтая карточка
А. Тимосси-Андерссон
ГОЛ! 1:1!
Й. Хандль
71'
70'
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
М. Морейра
63'
Замена
Г. Аманда
️️️️
Ф. Ридер
57'
ГОЛ! 0:1!
Т. Марер
Пас отдал
Ф. Ридер
Замена
А. Юкич
️️️️
A. GrÃ¼nwald
57'
56'
Замена
И. Сараванья
️️️️
Н. Виммер
Желтая карточка
М. Джуричин
42'
30'
Желтая карточка
Т. Марер
13'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
5
Лукас Мюль
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦФ
6
Максимилиано Морейра
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
2-1-4-3
1
Пенц
29
Зуттнер
39
Тигль
5
Мартель
6
Демаку
10
36
Фиц
30
Фишер
7
Джуричин
46
Хандль
5
Мюль
2-2-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Ридер
81
Гемичибаши
6
Морейра
32
Пинк
0
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
30
Фишер
11
Пихлер
11
Пихлер
30
Фишер
10
7
Юкич
7
Юкич
10
6
Морейра
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
6
Морейра
37
Виммер
63
Сараванья
63
Сараванья
37
Виммер
33
Ридер
77
Аманда
77
Аманда
33
Ридер
Остались в запасе
Аустрия
Аустрия К
99
Мирко Кос
ВР
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
92
F. Markelic
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
92
F. Markelic
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Аустрия К
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
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