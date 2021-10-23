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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Рид
Аустрия - Рид: обзор матча 23 октября 2021
Аустрия
23.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Рид
4'
М. Фишер
17'
М. Джуричин
56'
Д. Келеш
89'
Г. Тигль
9'
С. Шабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Рид
ГОЛ! 4:1!
Г. Тигль
89'
88'
Желтая карточка
C. Reiner
80'
Замена
N. Stosic
️️️️
Д. Оффенбахер
80'
Замена
Л. Микич
️️️️
С. Шабби
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
М. Фишер
77'
Замена
Д. Фиц
️️️️
М. Браунедер
67'
63'
Замена
Ф. Зивальд
️️️️
M. Satin
63'
Замена
А. Байич
️️️️
Ю. Вайссмайер
ГОЛ! 3:1!
Д. Келеш
Пас отдал
М. Фишер
56'
52'
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
Желтая карточка
М. Браунедер
19'
ГОЛ! 2:1!
М. Джуричин
Пас отдал
L. Ivkic
17'
9'
ГОЛ! 1:1!
С. Шабби
Пас отдал
Ю. Вайссмайер
ГОЛ! 1:0!
М. Фишер
Пас отдал
М. Джуричин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Аустрия
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
3-1-1-5
1
Пенц
29
Зуттнер
15
39
Тигль
5
Мартель
30
Фишер
5
Мюль
7
Джуричин
70
Келеш
23
Браунедер
46
Хандль
1-1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
6
Лакнер
8
Оффенбахер
10
Вайссмайер
4
Зигль
17
Помер
11
30
Фишер
10
10
30
Фишер
23
Браунедер
36
Фиц
36
Фиц
23
Браунедер
11
25
Зивальд
25
Зивальд
11
10
Вайссмайер
12
Байич
12
Байич
10
Вайссмайер
8
Оффенбахер
37
37
8
Оффенбахер
9
Шабби
9
Микич
9
Микич
9
Шабби
Остались в запасе
Аустрия
Рид
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Аустрия - Рид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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