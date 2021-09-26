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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия
Хартберг - Аустрия: обзор матча 26 сентября 2021
Хартберг
26.09.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 9 тур
3 : 4
Завершен
Аустрия
8'
Д. Тадич
45+8'
Д. Авдияй
80'
Д. Тадич
6'
М. Джуричин
12'
М. Фишер
21'
М. Джуричин
70'
М. Зуттнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Аустрия
86'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
М. Браунедер
ГОЛ! 3:4!
Д. Тадич
Пас отдал
Т. Кайнц
80'
74'
Замена
Г. Тигль
️️️️
М. Джуричин
Желтая карточка
Т. Роттер
73'
70'
ГОЛ! 2:4!
М. Зуттнер
Пас отдал
Э. Мартель
Замена
М. Шмербек
️️️️
Н. Белакович
69'
Замена
М. Джон Лема
️️️️
Н. Ниман
57'
46'
Замена
А. Юкич
️️️️
E. Bejic
Замена
Т. Роттер
️️️️
M. Gollner
46'
ГОЛ! 2:3!
Д. Авдияй
Пас отдал
Н. Белакович
45'
+8
Желтая карточка
P. Erhardt
42'
Замена
P. Erhardt
️️️️
D. Stec
34'
21'
ГОЛ! 1:3!
М. Джуричин
12'
ГОЛ! 1:2!
М. Фишер
Пас отдал
М. Зуттнер
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Клем
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Джуричин
Пас отдал
М. Браунедер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Неманья Белакович
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Аустрия
39
Георг Тигль
ПЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
4-2-1-3
1
Свете
14
Клем
6
Зоннляйтнер
22
4
10
Белакович
23
Кайнц
10
Авдияй
11
Хорват
7
Ниман
24
Тадич
2-1-1-5
1
Пенц
15
29
Зуттнер
5
Мартель
30
Фишер
24
7
Джуричин
29
Хускович
70
5
Мюль
4
31
Роттер
31
Роттер
4
10
Белакович
34
Шмербек
34
Шмербек
10
Белакович
22
6
6
22
7
Ниман
7
Лема
7
Лема
7
Ниман
7
Джуричин
39
Тигль
39
Тигль
7
Джуричин
23
Браунедер
10
10
23
Браунедер
70
7
Юкич
7
Юкич
70
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
36
Доминик Фиц
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Остались в запасе
36
Доминик Фиц
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Хартберг - Аустрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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