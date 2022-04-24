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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия
Зальцбург - Аустрия: обзор матча 24 апреля 2022
Зальцбург
24.04.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
5 : 0
Завершен
Аустрия
2'
Н. Окафор
18'
К. Адейеми
28'
Л. Сучич
54'
Б. Ааронсон (П)
85'
М. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Аустрия
ГОЛ с пенальти! 5:0!
М. Камара
85'
83'
Желтая карточка
Д. Фиц
Замена
З. Юнузович
️️️️
Н. Зайвальд
73'
Замена
Бернардо
️️️️
М. Вебер
73'
68'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
Э. Мартель
Замена
Б. Шешко
️️️️
Б. Ааронсон
64'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Н. Окафор
64'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
К. Адейеми
64'
Желтая карточка
М. Камара
60'
55'
Замена
В. Демаку
️️️️
А. Юкич
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Б. Ааронсон
54'
53'
Вторая желтая
М. Мартинс
46'
Замена
Д. Фиц
️️️️
М. Браунедер
46'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Р. Вучич
28'
Желтая карточка
М. Мартинс
ГОЛ! 3:0!
Л. Сучич
Пас отдал
Н. Зайвальд
28'
ГОЛ! 2:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Н. Окафор
18'
ГОЛ! 1:0!
Н. Окафор
Пас отдал
М. Камара
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
70
Джан Келеш
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия
6
Весел Демаку
ОП
36
Доминик Фиц
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
8
Вебер
5
Кристенсен
4
Камара
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Адейеми
11
Ааронсон
19
Окафор
3-1-1-2-3
1
Пенц
5
Мюль
4
Мартинс
29
Зуттнер
5
Мартель
23
Браунедер
30
Фишер
77
Юкич
7
Вучич
3
Гальвао
70
Келеш
8
Вебер
13
Бернардо
13
Бернардо
8
Вебер
13
Зайвальд
16
Юнузович
16
Юнузович
13
Зайвальд
19
Окафор
14
Кьергор
14
Кьергор
19
Окафор
11
Ааронсон
30
Шешко
30
Шешко
11
Ааронсон
14
Адейеми
20
Адаму
20
Адаму
14
Адейеми
77
Юкич
6
Демаку
6
Демаку
77
Юкич
23
Браунедер
36
Фиц
36
Фиц
23
Браунедер
5
Мартель
10
10
5
Мартель
7
Вучич
7
Джуричин
7
Джуричин
7
Вучич
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Остались в запасе
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Зальцбург - Аустрия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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