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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия
Рапид - Аустрия: обзор матча 20 марта 2022
Рапид
20.03.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия
14'
Р. Любичич
28'
М. Джуричин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия
90'
+4
Желтая карточка
Э. Мартель
90'
+2
Желтая карточка
М. Фишер
84'
Желтая карточка
М. Хускович
Желтая карточка
Ф. Дрейф
78'
73'
Замена
М. Хускович
️️️️
A. GrÃ¼nwald
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
73'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Б. Циммерманн
73'
Замена
Т. Шик
️️️️
Ю. Демир
63'
61'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Келеш
Желтая карточка
Р. Любичич
43'
35'
Желтая карточка
М. Мартинс
32'
Желтая карточка
Л. Мюль
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Джуричин
Пас отдал
М. Браунедер
Желтая карточка
Б. Циммерманн
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Любичич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
5
Лукас Мюль
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ОП
77
Александар Юкич
АП
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
4-2-1-3
1
Хедл
30
Стойкович
6
Виммер
5
Морман
4
Айву
21
Петрович
10
Любичич
18
Груль
22
Демир
9
Циммерманн
9
Дрейф
2-1-4-3
1
Пенц
29
Зуттнер
4
Мартинс
5
Мартель
10
30
Фишер
7
Джуричин
23
Браунедер
70
Келеш
3
Гальвао
5
Мюль
9
Циммерманн
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
9
Циммерманн
22
Демир
13
Шик
13
Шик
22
Демир
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
70
Келеш
77
Юкич
77
Юкич
70
Келеш
10
29
Хускович
29
Хускович
10
Остались в запасе
Рапид
Аустрия
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ОП
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ОП
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Рапид - Аустрия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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