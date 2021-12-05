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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия
Рапид - Аустрия: обзор матча 05 декабря 2021
Рапид
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия
25'
Э. Кара (П)
1'
М. Браунедер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Аустрия
Замена
О. Штрунц
️️️️
Э. Кара
82'
Замена
Т. Шик
️️️️
Ф. Стойкович
82'
81'
Желтая карточка
A. GrÃ¼nwald
80'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
А. Юкич
Замена
К. Аразе
️️️️
К. Кнасмюллнер
77'
74'
Замена
C. Schoissengeyr
️️️️
В. Демаку
Замена
К. Китагава
️️️️
М. Груль
70'
29'
Желтая карточка
В. Демаку
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кара
25'
24'
Желтая карточка
Э. Мартель
21'
Желтая карточка
М. Джуричин
Желтая карточка
Т. Фонтас
21'
Желтая карточка
Э. Айву
21'
18'
Замена
Д. Келеш
️️️️
З. Эль-Шейви
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Браунедер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
4-4-1-1
25
Гартлер
30
Стойкович
5
Морман
31
Ульманн
4
Айву
21
Петрович
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
10
Любичич
18
Груль
9
Кара
2-1-2-5
1
Пенц
39
Тигль
4
Эль-Шейви
5
Мартель
6
Демаку
30
Фишер
23
Браунедер
5
Мюль
46
Хандль
7
Юкич
7
Джуричин
30
Стойкович
13
Шик
13
Шик
30
Стойкович
18
Груль
49
Китагава
49
Китагава
18
Груль
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
36
Аразе
28
Кнасмюллнер
9
Кара
17
Штрунц
17
Штрунц
9
Кара
7
Юкич
10
10
7
Юкич
6
Демаку
24
24
6
Демаку
4
Эль-Шейви
70
Келеш
70
Келеш
4
Эль-Шейви
Остались в запасе
Рапид
Аустрия
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
99
Мирко Кос
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Рапид - Аустрия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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