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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Альтах
Аустрия - Альтах: обзор матча 18 сентября 2021
Аустрия
18.09.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Альтах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Альтах
90'
+3
Замена
С. Айгнер
️️️️
Ш. Хаудум
Замена
М. Браунедер
️️️️
М. Фишер
90'
Вторая желтая
В. Демаку
82'
81'
Желтая карточка
Б. Дабанли
81'
Замена
M. Meilinger
️️️️
М. Турнвальд
73'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
А. Нухиу
73'
Замена
Ф. Штраус
️️️️
Э. Шрайнер
73'
Замена
S. Križman
️️️️
Д. Райтер
Замена
М. Хускович
️️️️
М. Джуричин
67'
Замена
Г. Тигль
️️️️
L. Ivkic
67'
Желтая карточка
П. Пенц
48'
47'
Желтая карточка
П. Ндиайе
Желтая карточка
В. Демаку
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
37
Носа Эдокполор
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Аустрия
39
Георг Тигль
ПЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Альтах
4
Феликс Штраус
ЦЗ
27
Ноа Бишоф
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
35
Sebastian Brandner
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
2-1-2-5
1
Пенц
15
29
Зуттнер
5
Мартель
6
Демаку
30
Фишер
5
Мюль
7
Джуричин
7
Юкич
24
46
Хандль
3-4-3
39
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
34
Турнвальд
27
Хаудум
16
Шрайнер
29
Райтер
5
Ндиайе
33
9
Нухиу
37
Эдокполор
15
39
Тигль
39
Тигль
15
30
Фишер
23
Браунедер
23
Браунедер
30
Фишер
7
Джуричин
29
Хускович
29
Хускович
7
Джуричин
16
Шрайнер
4
Штраус
4
Штраус
16
Шрайнер
9
Нухиу
27
Бишоф
27
Бишоф
9
Нухиу
27
Хаудум
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Хаудум
34
Турнвальд
11
11
34
Турнвальд
29
Райтер
12
12
29
Райтер
Остались в запасе
Аустрия
Альтах
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
35
Sebastian Brandner
ЦФ
Остались в запасе
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Остались в запасе
35
Sebastian Brandner
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Альтах
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
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