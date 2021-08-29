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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Рапид
Аустрия - Рапид: обзор матча 29 августа 2021
Аустрия
29.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
33'
Л. Мюль
47'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Рапид
Желтая карточка
A. GrÃ¼nwald
89'
Желтая карточка
М. Джуричин
87'
85'
Замена
Д. Петрович
️️️️
Р. Любичич
Замена
C. Schoissengeyr
️️️️
Л. Мюль
78'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
Д. Фиц
75'
69'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
Желтая карточка
М. Хускович
66'
64'
Желтая карточка
Р. Любичич
59'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Груль
Пас отдал
С. Граховац
46'
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
Желтая карточка
В. Демаку
41'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мюль
Пас отдал
Э. Мартель
33'
32'
Желтая карточка
М. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
2-1-3-4
1
Пенц
29
Зуттнер
39
Тигль
5
Мартель
30
Фишер
6
Демаку
36
Фиц
7
Джуричин
39
Огайо
5
Мюль
46
Хандль
4-3-3
25
Гартлер
12
Граймль
28
Хофманн
31
Ульманн
30
Стойкович
11
Фонтас
15
Граховац
10
Любичич
18
Груль
36
Аразе
9
Кара
36
Фиц
10
10
36
Фиц
5
Мюль
24
24
5
Мюль
10
Любичич
21
Петрович
21
Петрович
10
Любичич
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
Остались в запасе
Аустрия
Рапид
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия - Рапид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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