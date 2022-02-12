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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия
Альтах - Аустрия: обзор матча 12 февраля 2022
Альтах
12.02.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия
16'
М. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Аустрия
Желтая карточка
М. Турнвальд
89'
Желтая карточка
Ф. Штраус
83'
Замена
D. Bumberger
️️️️
М. Нанизаямо
83'
73'
Желтая карточка
М. Браунедер
Замена
А. Нухиу
️️️️
Н. Бишоф
59'
Замена
Д. Райтер
️️️️
M. Meilinger
59'
Желтая карточка
Б. Нимага
46'
Желтая карточка
С. Айгнер
37'
36'
Желтая карточка
Л. Мюль
29'
Желтая карточка
М. Зуттнер
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Фишер
Пас отдал
М. Браунедер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
5
Лукас Мюль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
29
Noah Bitsche
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
1-1-5-3
16
34
Турнвальд
4
Штраус
11
19
Айгнер
29
Нимага
16
Шрайнер
10
Гаудино
27
Бишоф
14
Моншейн
37
Нанизаямо
2-1-3-1-3
1
Пенц
29
Зуттнер
4
Мартинс
5
Мартель
23
Браунедер
10
30
Фишер
7
Юкич
46
Хандль
39
Огайо
5
Мюль
11
29
Райтер
29
Райтер
11
27
Бишоф
9
Нухиу
9
Нухиу
27
Бишоф
37
Нанизаямо
23
23
37
Нанизаямо
Остались в запасе
Альтах
Аустрия
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
29
Noah Bitsche
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
39
Георг Тигль
ПЗ
99
Мирко Кос
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
29
Noah Bitsche
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
99
Мирко Кос
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Альтах - Аустрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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