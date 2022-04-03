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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Аустрия К
Аустрия - Аустрия К: обзор матча 03 апреля 2022
Аустрия
03.04.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия К
67'
М. Джуричин
28'
Ф. Яриц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Аустрия К
90'
Замена
И. Сараванья
️️️️
Т. Гемичибаши
Замена
Р. Вучич
️️️️
А. Юкич
87'
82'
Замена
Д. Пециреп
️️️️
Т. Мацеевски
ГОЛ! 1:1!
М. Джуричин
67'
Желтая карточка
Э. Мартель
47'
Замена
Д. Келеш
️️️️
A. GrÃ¼nwald
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Яриц
10'
Желтая карточка
К. Гезос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
18
Патрик Грайль
АП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ОП
47
Дарио Крайкер
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
55
Райко Реп
ЦП
63
Иван Сараванья
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Пенц
4
Мартинс
29
Зуттнер
5
Мюль
5
Мартель
23
Браунедер
10
7
Джуричин
30
Фишер
77
Юкич
3
Гальвао
4-1-1-4
13
Менцель
8
Гезос
37
Виммер
7
Яриц
33
Шумахер
81
Гемичибаши
18
Грайль
24
Цветко
20
Мацеевски
32
Пинк
5
Блауэнштайнер
10
70
Келеш
70
Келеш
10
77
Юкич
7
Вучич
7
Вучич
77
Юкич
81
Гемичибаши
63
Сараванья
63
Сараванья
81
Гемичибаши
20
Мацеевски
9
Пециреп
9
Пециреп
20
Мацеевски
Остались в запасе
Аустрия
Аустрия К
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ОП
47
Дарио Крайкер
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
55
Райко Реп
ЦП
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ОП
47
Дарио Крайкер
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
55
Райко Реп
ЦП
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Аустрия К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
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