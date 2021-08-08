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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия
Зальцбург - Аустрия: обзор матча 08 августа 2021
Зальцбург
08.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия
72'
К. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Аустрия
Желтая карточка
А. Ульмер
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Й. Хандль
Замена
Бернардо
️️️️
А. Бернед
88'
87'
Желтая карточка
Э. Мартель
84'
Желтая карточка
Б. Пихлер
Замена
Н. Окафор
️️️️
К. Адейеми
80'
79'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Фишер
79'
Замена
М. Браунедер
️️️️
В. Демаку
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Р. Кристенсен
72'
64'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
Д. Фиц
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
62'
Желтая карточка
М. Вебер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
36
Доминик Фиц
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
8
Вебер
28
Соле
5
Кристенсен
4
Камара
13
Зайвальд
24
Бернед
14
Адейеми
11
Ааронсон
30
Шешко
2-1-3-4
1
Пенц
39
Тигль
29
Зуттнер
5
Мартель
36
Фиц
6
Демаку
30
Фишер
46
Хандль
5
Мюль
24
7
Джуричин
14
Адейеми
19
Окафор
19
Окафор
14
Адейеми
24
Бернед
13
Бернардо
13
Бернардо
24
Бернед
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
36
Фиц
11
Пихлер
11
Пихлер
36
Фиц
6
Демаку
23
Браунедер
23
Браунедер
6
Демаку
30
Фишер
7
Юкич
7
Юкич
30
Фишер
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
Остались в запасе
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Зальцбург - Аустрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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