Жоди Вивиани - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Жоди
|Фамилия
|Вивиани
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 1982 (41 год)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Жоди
|Фамилия
|Вивиани
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 1982 (41 год)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гренобль
|21
|-34
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2010
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Гренобль (Гренобль)
|27.04.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|4:0
|ПСЖ (Париж)
|24.04.2010
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)
|17.04.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|2:2
|Сошо (Монбельяр)
|10.04.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|20.03.2010
|1' -79'
|Гренобль (Гренобль)
|0:0
|Монако (Монако)
|79'
|14.03.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|07.03.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|27.02.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Гренобль (Гренобль)
|20.02.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|0:1
|Валансьен (Валансьен)
|13.02.2010
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|06.02.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|5:0
|Осер (Осер)
|30.01.2010
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|20.01.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|16.01.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|23.12.2009
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|19.12.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|16.12.2009
|Был в запасе
|Ле Ман (Ле Ман)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|13.12.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|06.12.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Гренобль (Гренобль)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Лион (Лион)
|07.11.2009
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Гренобль (Гренобль)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Нанси (Нанси)
|03.10.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|2:3
|Монпелье (Монпелье)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|19.09.2009
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|0:4
|Ренн (Ренн)
|12.09.2009
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|29.08.2009
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|23.08.2009
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|16.08.2009
|1' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)
|08.08.2009
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|0:2
|Марсель (Марсель)