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    Жоди Вивиани - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Жоди
    Фамилия Вивиани
    Команда Гренобль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 января 1982 (41 год)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гренобль 21 -34 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2010 1' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Гренобль (Гренобль)
    27.04.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 4:0 ПСЖ (Париж)
    24.04.2010 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    17.04.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 2:2 Сошо (Монбельяр)
    10.04.2010 1' -90' Тулуза (Тулуза) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    20.03.2010 1' -79' Гренобль (Гренобль) 0:0 Монако (Монако)
    79'
    14.03.2010 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    07.03.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:1 Ле Ман (Ле Ман)
    27.02.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Гренобль (Гренобль)
    20.02.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 0:1 Валансьен (Валансьен)
    13.02.2010 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    06.02.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 5:0 Осер (Осер)
    30.01.2010 1' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    20.01.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:3 Бордо (Бордо)
    16.01.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    23.12.2009 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    19.12.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:1 Ницца (Ницца)
    16.12.2009 Был в запасе Ле Ман (Ле Ман) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    13.12.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    06.12.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    28.11.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:2 Гренобль (Гренобль)
    21.11.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:1 Лион (Лион)
    07.11.2009 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 Гренобль (Гренобль)
    31.10.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 0:2 Лилль (Лилль)
    24.10.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:2 Нанси (Нанси)
    03.10.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 2:3 Монпелье (Монпелье)
    26.09.2009 Был в запасе Осер (Осер) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    19.09.2009 1' -90' Гренобль (Гренобль) 0:4 Ренн (Ренн)
    12.09.2009 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    29.08.2009 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    23.08.2009 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:2 Ланс (Ланс)
    16.08.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    08.08.2009 1' -90' Гренобль (Гренобль) 0:2 Марсель (Марсель)
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